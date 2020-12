Mamadou Kanoute, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”. Ecco quanto affermato:

«Koeman? Era venuto in Senegal insieme al suo agente Ger Lagendijk. Mi portarono in Olanda: prima al Feyenord, poi allo Sparta Rotterdam e all’Utrecht. Tutti volevano che restassi lì, ma ero minorenne e non potevo restare in Europa. Lui e il suo agente mi volevano bene. Lagendijk, prima di sapere che fossi in Italia, era tornato in Senegal a cercarmi. Quando hanno saputo che ero in Italia, mi hanno raggiunto per provare a convincermi di nuovo ad andare in Olanda».





«La mia scelta era quella di andare in Olanda visto l’interesse di Koeman, ma mio padre voleva che restassi vicino a lui, per la mia crescita».