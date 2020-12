Mamadou Kanoute, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”. Ecco quanto affermato:

«Ritrovare Auteri in Palermo-Bari? Con Auteri ho un ottimo rapporto, ancora oggi ci sentiamo ogni tanto. Mi ha dato tanto, mi ha migliorato sia come uomo che come calciatore. Mi aspetto un Bari feroce, convinto. Conoscendo Auteri e il suo gioco sarà una bella partita».





«A Catanzaro, a livello personale, sono stati due anni bellissimi. A livello collettivo e di squadra abbiamo fatto meglio il primo anno, concludendo al terzo posto in classifica, perdendo poi ai play-off dove siamo stati sfortunati. Nel secondo anno non abbiamo rispettato le aspettative».