Juventus, una vecchia conoscenza torna a casa | Tifosi scatenati e presentazione da urlo

Colpo ufficiale da parte del club, che riaccoglie un grande ex per la gioia di tutti i tifosi, che lo hanno da sempre ammirato e messo tra i loro grandi idoli.

Il calciomercato invernale ha ormai chiuso i battenti da diversi giorni. La Juventus, che era la squadra italiana più attesa dal punto di vista dei colpi in entrata, si è rinforzata con gli arrivi di Alcaraz e Tiago Djalò.

Nonostante la finestra di gennaio sia andata in archivio però in casa bianconera si continua a parlare di mercato in entrata, soprattutto in ottica futura. La tifoseria infatti si aspetta dei colpi importanti per la prossima stagione, dove si tornerà a giocare in Europa.

Ma nel frattempo per i tifosi juventini è arrivata una grande notizia riguardante un loro ex beniamino, che è tornato a casa con una presentazione da non credere.

Ritorno ufficiale per il calciatore

Qualche giorno fa Arturo Vidal ha fatto ritorno al Colo Colo, club cileno che lo ha cresciuto e lanciato nel mondo del calcio. L’ex centrocampista della Juventus era svincolato dopo la conclusione del suo contratto con l’Athletico PR, ed era in attesa di conoscere il suo destino. Dopo alcune attente valutazioni però il 36enne ha deciso che era arrivato il momento di tornare a casa, li dove tutto era cominciato, firmando un contratto fino al prossimo 31 dicembre.

Vidal è stato un idolo dei tifosi juventini, essendo tra i fautori dell’inizio dell’epopea in cui la Vecchia Signora ha vinto ben 9 scudetti di fila, e nemmeno la successiva permanenza di due anni all’Inter sembra aver scalfito l’amore verso di lui. I suoi supporters quindi saranno felici di sapere che il loro ex beniamino continuerà a giocare in una squadra a lui molto cara.

Una presentazione in stile Arturo Vidal

Come al solito il centrocampista cileno ha fatto parlare di se anche in una circostanza del genere, e, in accordo con il club, ha sfoderato una presentazione in pieno stile cinematografico. Prima di tutto Vidal è atterrato in mezzo al campo con un elicottero, salutando i tifosi.

In seguito il 36enne è salito su un cavallo, sfilando e salutando i tifosi, con tanto di spada e corona. Un ritorno dunque che già dai primi attimi è sembrato in grande stile. Vedremo se il calciatore, a dispetto dell’età non più tenerissima, darà spettacolo anche sul terreno di gioco come fatto in passato.