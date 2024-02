Frosinone, Angelozzi: «Caso ha preferito rimanere qua, un danno per noi e per se stesso»

Il direttore dell’area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato in sala stampa trattando vari temi, su tutti ha parlato di Giuseppe Caso il calciatore seguito dal Palermo che però ha rifiutato la destinazione rimanendo in ciociaria.

Ecco alcune parole del dirigente:

«Mercato? Si può sempre fare meglio. Abbiamo fatto 6 entrate e solo 2 uscite. Mi dispiace perché avrà difficoltà Di Francesco nell’allenamento. Ma il mister è bravo e troverà la soluzione. Infortunati? C’è alta intensità. Tante squadre hanno molto infortuni, come il Milan, la Juve, il Napoli… Magari loro hanno altre strutture. Ci sono venuti a mancare dei giocatori in difesa: ben 8. Dicono che nel giro di due settimane dovrebbero tornare».

«Caso aveva tante richieste ma ha preferito non andare via. Io gli avevo detto che sarebbe stato meglio andare via perché la situazione non è semplice. Poteva andare via e migliorare economicamente o nella stessa categoria o in Serie B. Lui ha preferito rimanere qua. Ha fatto un danno a noi e a se stesso. Devono sapere tutti e tre che lo spazio si accorcia. Sono ragazzi che hanno dato tanto al Frosinone ma ci sono anche altri giocatori. Abbiamo preso Seck che è un esterno con caratteristiche che noi non avevamo. Se poi il mister trova spazio anche per gli altri esterni rimasti, deciderà cosa fare».