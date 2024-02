Gazzetta dello Sport: “Brescia, vicino il rinnovo di Cistana: c’è la clausola per la A”

Cistana è vicinissimo al rinnovo con il Brescia. Il calciatore, che nella scorsa e recente sessione di mercato era finito nel mirino del Palermo per rinforzare la difesa, adesso è pronto a prolungare la sua permanenza con le rondinelle.

Il difensore, in scadenza di contratto il prossimo giugno, tra oggi e domani metterà la firma sul contratto che lo legherà alle rondinelle per altre tre stagioni. Nel nuovo contratto è stata inserita una clausola di uscita in caso di chiamata da un club di Serie A.