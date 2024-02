Milan, l’avversario è il Bayern Monaco | Sfida europea per il super talento: chi lo prende fa un affare

Il club rossonero è pronto ad affrontare i campioni di Germania per una dura corsa sul mercato utile al fine di assicurarsi una grande stella del futuro.

Il Milan sta provando a dare continuità di risultati in quest’ultimo periodo, in modo da tentare una risalita in classifica che, almeno per il momento, pare assai complicata. La coppia di testa composta dalle rivali Juventus e Inter infatti corre veloce, e i punti di svantaggio dei rossoneri sono già tanti. Servirà un cammino quasi perfetto alla squadra di Stefano Pioli dunque per poter sperare di competere per lo scudetto.

Nel frattempo la società ha iniziato a fare le proprie valutazioni. Prima di ogni cosa la posizione del tecnico emiliano non è solidissima per l’estate, tanto che negli ultimi giorni si sta parlando con grande insistenza di un approdo di Antonio Conte sulla panchina milanista. Un altro argomento su cui il club sta porgendo grande attenzione poi è il calciomercato, dove per il prossimo anno si proverà a comporre una rosa altamente competitiva.

Ecco perché il Diavolo sembra aver messo nel mirino uno dei migliori talenti in circolazione del calcio europeo per giugno. Tuttavia per assicurarsi le sue prestazioni, che potrebbero cambiare completamente il volto di tutta la squadra, i sette volte campioni d’Europa dovranno vincere la concorrenza del Bayern Monaco.

Il giocatore oggetto del desiderio dei due club

Nella stagione in corso uno dei volti che è letteralmente esploso è quello di Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese sta giocando benissimo con la maglia del Bologna, tanto da attirare le attenzioni dei principali top club italiani e non solo.

Al momento però quelli che sembrano in vantaggio sono il Milan, da tempo alla ricerca di un attaccante affidabile, e il Bayern Monaco, squadra che due estati fa lo ha ceduto ai felsinei.

Potere in mano ai bavaresi

Il club tedesco però è nettamente favorito per riprendersi il calciatore. Quando due estati fa il 22enne venne ceduto al Bologna, il Bayern ha inserito nel contratto un diritto di recompra a 40 milioni di euro. Una cifra non elevatissima, che se la società volesse potrebbe spendere per riportare il calciatore in Bundesliga.

Tuttavia bisogna considerare il fatto che i campioni di Germania in carica hanno in rosa un bomber come Harry Kane, e quindi difficilmente Zirkzee riuscirebbe a trovare spazio. Perciò, facendo questa valutazione, la squadra di Monaco potrebbe mollare la presa e il Milan a quel punto si tufferebbe a capofitto per acquistare il classe 2001.