Con molta probabilità, il prossimo turno di Serie A si giocherà a porte chiuse a causa dell’allarme Coronavirus. Tra i match di rilievo emerge il derby d’Italia tra Juventus e Inter, che potrebbe essere trasmesso in chiaro. Infatti, secondo quanto riportato riportato dall’Ansa, Sky sarebbe disponibile alla trasmissione dell’evento sul canale gratuito TV8, come affermato da Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport: «Vista l’eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una “finestra in chiaro” trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla».