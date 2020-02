Di nuovo nei guai Pablo Armero, ex calciatore di Napoli e Udinese. Nella giornata di domenica, il colombiano è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, non rispettando lo stop ad un posto di blocco imposto dagli agenti della Polizia. Successivamente, il classe ’86, si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro, dopo essere stato trasferito nella stazione più vicina. In basso, il video che riprende i momenti di tensione tra le parti: