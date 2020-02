Novità per il futuro dell’Atletico Catania. Secondo quanto riportato da “La Sicilia”, un gruppo di imprenditori, uno siciliano, due del nord Italia e un cinese, avrebbero manifestato il proprio interesse per il club. Il dirigente Arturo Barbagallo avrebbe confermato: «E’ tutto in mano ad un avvocato di Agrigento, anche un altro gruppo si è interessato ed entro fine mese si decideranno le sorti del club».