L’allarme Coronavirus continua ad espandersi. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “Marca”, quattro tifosi del Valencia avrebbero accusato sintomi riconducibili al Coronavirus, dopo la trasferta di San Siro per l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta. A comunicarlo è stata Hermelinda Vanaclocha, vicedirettore generale di epidemiologia del Dipartimento della Salute della comunità valeciana: «Verrà fatta un’analisi epidemiologica per valutare quando sono stati accusati i primi sintomi e quali siano; in base a questo valuteremo se fare o meno test per capire se si tratti di Coronavirus o di altra influenza o malattia».