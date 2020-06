Douglas Costa, centrocampista della Juventus, non sta attraversando un bel periodo. Il giocatore brasiliano è reduce da prestazioni non entusiasmanti e ieri è entrato dalla panchina solo per gli ultimi minuti. Il centrocampista juventino dopo il match di Bologna ha risposto anche ad un insulto sul suo profilo Twitter di un utente che gli aveva scritto: “Fatte n’ altro tik tok, stai sotto a un treno”. La risposta del Brasiliano non si è fatta attendere: “Vai a farti f*** te e tua sorella, figlio di p***!”. Di seguito lo scambio di insulti tra i due: