Incredibile quanto successo in Messico, dove tre gemelli appena nati sono risultati positivi al Coronavirus. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” i tre neonati potrebbero essere positivi per via della placenta, il virus quindi sarebbe passato dalla madre ai figli, un caso più unico che raro. Due dei gemellini, un maschio e una femmina, sono ricoverati in condizioni stabili in ospedale nello stato di San Luis Potosì, mentre il terzo fratellino presenta problemi respiratori ed è in terapia.