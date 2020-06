Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani in merito a un format alternativo nel caso in cui ci fosse una conclusione anticipata dei campionati. Secondo quanto riporta “Trapanigranata.it”, la società siciliana aveva impugnato il famoso algoritmo che stabiliva la classifica in caso di sospensione, ma il ricorso è stato respinto.