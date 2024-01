Juventus, annuncio sui canali ufficiali: ‘È fatta’ | L’ex Atletico approda a Torino

Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di un grande colpo di mercato in questo mercato di gennaio, si tratta di una vecchia conoscenza dei Colchoneros pronta a far sognare i tifosi juventini.

La stagione della Juventus prosegue a gonfie vele. La Vecchia Signora sta riuscendo a rimanere attaccata alla capolista Inter, e adesso sogna davvero di poter conquistare lo scudetto. Le opportunità per raggiungere questo traguardo ci sono tutte. A partire dalla voglia dei calciatori di fare bene fino al fatto che la squadra di Max Allegri è leggermente favorita vista la mancata partecipazione alle coppe europee.

Un aiuto in più poi potrebbe arrivare dal mercato. La società bianconera è infatti intenzionata a rinforzare la rosa per far resistere questo sogno, e il ds Cristiano Giuntoli sta valutando diverse opportunità per portare a Torino degli elementi validi. I calciatori nel mirino del direttore sportivo sono diversi, e, anche se manca sempre meno alla fine della finestra di trasferimenti, si proverà a capire su quale nome puntare in maniera diretta.

Ma un po’ in sordina qualcosa nelle ultime ore si è mosso. La Juventus ha infatti annunciato, anche sui propri canali ufficiali, l’acquisto di un grande innesto per il tecnico. Si tratta di una vecchia conoscenza dell’Atletico Madrid, che si trova già alla Continassa e non vede l’ora di poter dare una mano al resto della squadra.

Ecco il nuovo acquisto della Juve

Nella giornata di lunedì è arrivata l’ufficialità dell’arrivo a Torino di Viola Calligaris, difensore di 27 anni svizzera. Si tratta di un grande colpo per la Juventus Woman, con il tecnico Joe Montemurro che potrà contare su di lei già a partire dai prossimi impegni.

Un rinforzo importante e, a dispetto dell’età, di grande esperienza, visto che la calciatrice elvetica ha una grande esperienza con la propria nazionale e ha giocato in diversi campionati, tra cui quello spagnolo, dove ha vestito, tra le altre, anche la maglia dell’Atletico Madrid.

Arma in più per le Woman bianconera

La 27enne svizzera, che è stata presa con la formula del prestito fino al 30 giugno del 2024 dal Paris Saint Germain, sarà un’arma in più per la Juventus Woman.

La squadra femminile bianconera di recente ha portato a casa la Supercoppa italiana battendo per 2-1 la Roma, e l’arrivo della Callegaris può aiutare il resto delle compagne a raggiungere altri grandi traguardi.