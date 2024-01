Juventus, folle offerta diretta ai rivali | La cifra record sconvolge i tifosi

Il club bianconero vuole scippare ancora una volta un’acerrima nemica sul mercato, andandosi così ad assicurare un rinforzo di grande qualità in cambio di parecchi soldi.

Tra i tanti derby cittadini che sono presenti in Italia, uno dei più sentiti è quello tra Juventus e Torino. Nonostante i granata da tantissimi anni non lottano per le prime posizioni della classifica, la rivalità tra le due squadre rimane sempre molto alta, e ogni volta che si scende in campo i tifosi di entrambe le compagini sentono molto il match.

Molto spesso però la stracittadina si è giocata anche al di fuori del terreno di gioco, ovvero sul mercato. Vista la scarsa competitività rispetto ai bianconeri della società di Urbano Cairo, la Vecchia Signora ha diverse volte scippato dei calciatori importanti ai nemici. I più recenti da ricordare sono principalmente due: Ogbonna, capitano e promessa del Toro che nel 2013 passò sull’altra sponda della Mole (con scarsi risultati), e Bremer, arrivato in bianconero due estati fa e che attualmente è una colonna della retroguardia juventina.

L’incubo per i tifosi granata però potrebbe non essere finito qui. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato infatti la Juve sarebbe pronta a presentare una folle offerta ai concittadini per assicurarsi un altro giocatore che ad oggi è un pilastro di Ivan Juric. Il trasferimento dovrebbe consumarsi in estate, e la cifra messa sul piatto ha già lasciato tutti a bocca aperta.

Nuovo affare sotto la Mole

Nonostante l’imminente arrivo in bianconero di Tiago Djalò, la Vecchia Signora in estate potrebbe tornare ad investire sul mercato dei difensori, anche in vista della partecipazione sempre più probabile alla prossima Champions League.

Tra i tanti nomi che si stanno accostando alla Juventus nell’ultimo periodo c’è anche quello di Alessandro Buongiorno, che sta disputando un grandissimo campionato con il Torino ed è già nel mirino di diversi top club.

Ennesimo tradimento per il Toro?

Il calciatore è valutato ben 35 milioni di euro dalla società di Urbano Cairo. Cifra importante, che però la Juve metterebbe tranquillamente sul piatto sia grazie ad alcune cessioni e sia per le entrate provenienti dalla qualificazione all’Europa che conta.

Al momento si tratta di pure ipotesi di mercato, anche se a giugno qualcosa in questo senso potrebbe muoversi realmente. Chissà se per il Torino ci sarà l’ennesimo tradimento da parte di un proprio top player.