Allegri ci sta pensando: proposto un ex Chelsea | Opportunità da prendere al volo

Il tecnico livornese sta valutando con grande attenzione se portare in bianconero una vecchia conoscenza dei Blues, pronto a garantire grande esperienza e sostanza alla squadra.

Siamo arrivati nel cuore ormai di questa sessione di calciomercato invernale, e le società stanno cominciando ad accelerare per completare le operazioni di cui sono protagoniste sia in entrata che in uscita. Tra queste troviamo la Juventus, che dopo tanti rumors nelle settimane antecedenti all’apertura della sessione ha ormai chiuso per il primo colpo.

Tiago Djalò sarà un nuovo calciatore bianconero. Il difensore centrale portoghese è stato praticamente soffiato ai rivali dell’Inter con una grande mossa da parte della società torinese, che pur di assicurarselo ha pagato 3 milioni e mezzo di euro (in estate il ragazzo sarebbe stato disponibile a parametro zero), anticipando tutta la concorrenza, soprattutto quella nerazzurra. Questo però non sarà l’unico affare per il club torinese.

Il ds Cristiano Giuntoli infatti sta valutando diversi altri nomi, e tra questi nelle ultime ore è saltato fuori anche quello di un ex giocatore del Chelsea. Si tratterebbe di una opportunità da cogliere al volo per la Vecchia Signora, sia per le qualità del calciatore che per le modalità di trasferimento. Nel frattempo il tecnico Max Allegri sta riflettendo sul suo acquisto.

Il calciatore accostato alla Juve

E’ ormai risaputo che le Zebre siano alla ricerca disperata di un centrocampista, visto i pochi elementi che l’allenatore livornese ha a sua disposizione al momento nel reparto mediano del campo. Ecco perché nel corso delle ultime settimane diversi calciatori che giocano in quel ruolo sono stati accostati ai bianconeri.

Uno dei volti nuovi è quello di Nemanja Matic. L’ex Roma e Chelsea, al momento in forza al Rennes, è in rotta con il club transalpino, tanto da essere stato messo quasi ai margini della rosa. Di conseguenza il suo agente gli sta cercando una nuova sistemazione, e lo avrebbe proposto alla Juve (in Italia anche al Milan).

Matic-Juve, più no che sì

Tecnico e società pare che stiano riflettendo su questa opportunità, sia perché il centrocampista serbo garantirebbe grande esperienza e sia perché il suo acquisto arriverebbe sicuramente a titolo gratuito.

Tuttavia, almeno per ora, sembra che la Juventus non sia intenzionata a prendere Matic, e preferisce virare su altri obiettivi, come ad esempio Samardzic dell’Udinese.