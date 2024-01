Juve, con un Yildiz così parte Soulé | La rivale bianconera si prende il gioiello

L’esplosione definitiva del talentino turco può far decidere al club bianconero di cedere l’altro giovane in rampa di lancio argentino, pronto a trasferirsi in una acerrima nemica juventina.

Da qualche settimana la Juventus e tutto il calcio italiano e non solo hanno conosciuto definitivamente Kenan Yildiz. Il classe 2005, dopo essere stato gettato nella mischia qualche settimana fa, non è più uscito dalle rotazioni di Max Allegri, che adesso gli sta dando fiducia e lo reputa un titolare assoluto.

A dimostrazione quindi che il ragazzino la stoffa ce l’ha tutta, tanto che in alcune circostanze ha addirittura fatto accomodare in panchina un certo Federico Chiesa, non proprio l’ultimo arrivato. La Vecchia Signora dunque ha intenzione di tenerselo stretto, e punta forte su di lui anche in vista della prossima stagione, dove troverà sicuramente molto più spazio che gli permetterà di crescere ulteriormente.

Questa scelta da parte della società però potrebbe aver cambiato completamente i piani di un’altra giovane stella bianconera, ovvero Matias Soulé. Il 20enne argentino, dopo la sua esplosione al Frosinone, sembrava certo di avere un posto in prima squadra a Torino il prossimo anno, ma Yildiz ha modificato il suo futuro. Stando ai recenti rumors infatti la Juventus potrebbe cedere definitivamente il suo cartellino, con una rivale pronta a farsi avanti per assicurarselo.

Soulé lascia la Juve?

La presenza di Yildiz e Chiesa ridurrebbe lo spazio di utilizzo del classe 2003 argentino, che in questo momento della sua carriera ha bisogno di giocare con continuità.

Ecco perché non è da escludere in estate una sua cessione. Dal canto suo poi la Vecchia Signora riuscirebbe ad incassare una buona somma di denaro dalla sua vendita, oltre che a mettere a bilancio una plusvalenza importante, utile per finanziare la prossima campagna acquisti. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro, cifra che potrebbe ulteriormente impennarsi se dovesse continuare a giocare su questi livelli.

Due rivali puntano Soulé

Vista la situazione che potrebbe venirsi a creare, diversi club, italiani e non solo, stanno seguendo con attenzione la vicenda per non farsi trovare impreparati nel caso in cui il ragazzo venisse messo sul mercato.

Tra questi ci sono due grandi rivali bianconere: il Milan e il Napoli. Vedremo se la Juventus accetterà di cedere il proprio gioiellino ad una delle sue avversarie storiche.