Ufficiale Juventus, la società dà il suo benvenuto | Si prende le chiavi dell’attacco

Il club bianconero si è assicurato un grande rinforzo per il proprio reparto offensivo, pronto a dare una grande mano al tecnico già a partire dai prossimi impegni.

Siamo giunti ormai nella fase più calda del mercato di gennaio, dove le società stanno provando a chiudere gli ultimi colpi per rafforzare la rosa a disposizione dei propri allenatori, in modo che abbiano un grande aiuto per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Tra queste la Juventus, contro ogni pronostico, è rimasta quasi del tutto ferma per quanto riguarda la campagna di rafforzamento invernale, almeno per il momento.

I bianconeri infatti a breve dovrebbero ufficializzare l’arrivo dal Lilla di Tiago Djalò, difensore centrale portoghese che è in scadenza di contratto con il suo club attuale e che la Juve, per evitare di partecipare ad aste in estate per il suo ingaggio e per le commissioni da dare al procuratore, ha deciso di acquistare fin da subito.

Nelle scorse ore però è arrivata forse l’operazione più importante. La Vecchia Signora ha acquistato un nuovo attaccante, pronto a prendere in mano il reparto offensivo juventino già nelle prossime partite. La società torinese ha già dato l’ufficialità con un annuncio, dove ha dato il benvenuto al grande rinforzo.

Ecco il nuovo acquisto juventino

Nella giornata di mercoledì la Juventus Women ha annunciato l’arrivo di Giulia Bison, attaccante classe 2005. La ragazza militava nell’Hellas Verona, e il club bianconero, viste le sue importanti qualità, ha deciso di portarla sotto la Mole, acquistandola così a titolo definitivo.

La 18enne è cresciuta nel settore giovanile del Padova prima di passare in forza agli scaligeri. Ora per lei comincia una nuova avventura, in una delle squadre Woman più importanti d’Italia.

Prima il recupero, poi la consacrazione

Giulia Bison si è da poco sottoposta ad un intervento chirurgico alla caviglia sinistra dopo una brutta botta subita quando giocava con la maglia del Verona. Ovviamente la ragazza proseguirà la riabilitazione a Torino per tornare a pieno regime.

Una volta aver recuperato completamente dall’infortunio, la classe 2005 si aggregherà alla primavera juventina sotto la guida di Matteo Scarpa, e, se dovesse dimostrare di essere già pronta per palcoscenici maggiori, non è da escludere che le venga concessa subito una chance in prima squadra.