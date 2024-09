Juve Stabia-Palermo: anche l’ex rosa Accardi sugli spalti al “Menti”

C’è anche Andrea Accardi, ex difensore del Palermo, tra gli spettatori presenti allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, dove il Palermo sta conducendo per 2-0 contro la Juve Stabia. Accardi ha voluto condividere il momento pubblicando una foto nelle proprie storie su Instagram, mostrando il suo supporto alla squadra rosanero, della quale ha fatto parte per molti anni. Una presenza che non è passata inosservata tra i tifosi palermitani.

