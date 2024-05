Juve Stabia, Langella: «In B punteremo alla salvezza. Inseriremo calciatori per la categoria»

Il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, ha parlato ai microfoni de ViviCentro.it, soffermandosi in merito al prossimo campionato di Serie B a cui parteciperà anche la formazione campana. Ecco le sue parole:

«Sono solo, ho ottenuto due promozioni, nella B hai tante spese e devo confrontarmi con la mia tasca. Non posso mollare finché non arriverà qualcuno che possa garantire continuità societaria. Oggi Castellammare è la seconda piazza campana, dietro solo al Napoli. Più forze stabiesi arrivano, più questa squadra avrà lunga vita. In B ci conviene puntare alla salvezza e se poi arrivasse qualcosa di diverso che ben venga. Io sono presente con la squadra e non affido a nessuno la parte societaria. Il nostro equilibrio ha fatto sì che i calciatori fossero uniti per sudare la maglia. Dobbiamo stare con i piedi per terra puntando alla continuità. Chi è in scadenza andrà via per inserire nuovi calciatori per la categoria. Dobbiamo cavalcare l’onda dell’entusiasmo e dell’umiltà».