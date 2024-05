Calciomercato Brescia, si lavora per il nuovo terzino sinistro: Corrado la prima scelta

Dopo l’eliminazione ai play-off rimediata contro il Catanzaro, il Brescia comincia a pianificare le prime mosse di calciomercato estivo in vista della prossima stagione. La società lombarda è a caccia di un nuovo terzino sinistro per migliorare la rosa. Il prescelto sembra essere Niccolò Corrado. Rientrato al Modena dopo la parentesi alla Ternana, il calciatore classe 2000 potrebbe essere acquistato dall’Inter, club che detiene la recompra. Il calciatore, tuttavia, sembra preferire il club di Cellino, che gli garantirebbe maggior minutaggio. L’alternativa è Mattia Tonetto, terzino classe 2001 in scadenza con la Feralpisalò. A riportarlo è BresciaOggi.it.

