“Preso Mbappè a parametro zero”: non va al Real Madrid ma resta in Francia | Giocherà i preliminari di Champions League

Mbappè rimane in Francia, niente Real Madrid. Per lui i preliminari di Champions in piena estate: la decisone è stata presa

Sul finale di stagione in casa Mbappè, e il lavoro non mancherà nelle prossime settimane per Fayza Lamari la madre agente del francese. In queste ore infatti ci sono diverse novità riguardo al futuro del giocatore, che quest’anno ha militato nel PSG senza riuscire a portare fino in fondo in Champions League la squadra, che se ha messo le mani sulla sua sesta Ligue 1.

Sullo sfondo ancora il Paris Saint Germain che proverà a fargli cambiare idea in ottica mercato, nonostante le dichiarazioni di fine stagione che avevano visto per la prima volta Mbappè uscire allo scoperto e annunciare di volere cambiare aria. Il Real Madrid lo attende, ma ancora non è stata posta alcuna firma sul contratto.

Un destino simile a quello di Kylian attende il fratello, Ethan, anche lui in forza al Paris che pare stia per lasciare la capitale. Il giovane, classe 2006, è uno dei talenti più promettenti del Paese, e il suo destino potrebbe cambiare nel giro delle prossime ore. Ecco tutti gli aggiornamenti sui due fratelli, in ottica mercato.

Kylian ed Ethan: via da Parigi insieme

Il destino di Kylian sembra ormai segnato, promesso sposo del Real Madrid e a un passo dalla firma. Mbappè si appresta a lasciare la Francia per la prima volta, dopo aver fatto la storia con la propria nazionale, con il Monaco e con il Paris Saint Germain. Ad attendere in Spagna un contratto da record, e una maglia da titolare in quello che si appresta a Madrid a diventare un vero e proprio dream team.

Dall’altra parte il fratello, a cui il numero 10 della nazionale è molto legato, Ethan, anche lui al Paris Saint Germain nelle giovanili, anche lui lontano da Parigi. Il giovane infatti, talento di grande prospettiva, è in direzione Lille.

Ethan Mbappè al Lille: trattativa in chiusura

L’addio di Kylian ha sicuramente influito sul destino del fratello. Il classe 2006 infatti lascerà verosimilmente il Paris Saint Germain nelle prossime settimane, direzione Lille. Il club arrivato quarto in classifica in Francia ha voluto fortemente il giocatore.

Ethan è in scadenza di contratto e il Lille ha potuto approfittare anche dell’addio di Mbappè, in un doppio addio tra fratelli che ricorda molto quello di Antonio e Gigio Donnarumma. Quest’anno Ethan a 17 anni di età ha messo in fila appena tre presenza al Paris, ma al Lille è pronto a esplodere definitivamente, magari trovando più continuità.