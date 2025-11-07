Juve Stabia, i convocati di Abate per la sfida al Palermo: 24 i calciatori a disposizione
La S.S. Juve Stabia 1907 ha comunicato la lista dei 24 calciatori convocati dal tecnico Ignazio Abate per la gara contro il Palermo, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani, sabato 8 novembre 2025, alle ore 17:15 presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri: Confente, Signorini, Boer
Difensori: Reale, Ruggero, Bellich, Varnier, Baldi, Stabile, Carissoni, Giorgini, Mannini
Centrocampisti: Pierobon, Correia, Maistro, Zuccon, Leone, Cacciamani, Mosti
Attaccanti: Burnete, Gabrielloni, Piscopo, De Pieri, Candellone
Restano indisponibili: Battistella, Ciammaglichella, Duca e Morachioli.
La Juve Stabia, dopo la rifinitura odierna, partirà per il ritiro prepartita in vista del match contro la formazione di Filippo Inzaghi, reduce dal successo sul Pescara.