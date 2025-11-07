Palermo in partenza per la Campania: il “film” della vigilia verso Juve Stabia

Il Palermo è in viaggio verso la Campania per la sfida di domani contro la Juve Stabia. Dopo la conferenza stampa di Filippo Inzaghi al Renzo Barbera, la squadra è salita sul pullman direzione aeroporto per raggiungere Castellammare, dove domani pomeriggio affronterà la formazione di Ignazio Abate.

Ad accompagnare la partenza, l’affetto dei tifosi rosanero, che si sono radunati fuori dallo stadio per salutare i propri beniamini e infondere carica in vista del match. Bandiere, cori e applausi hanno fatto da cornice a un momento di forte legame tra squadra e città.

Nel video pubblicato dai nostri canali, il “film della partenza” racconta i volti, le emozioni e la concentrazione del gruppo guidato da Inzaghi, determinato a dare continuità dopo il netto successo contro il Pescara.

Il Palermo è pronto a scendere in campo al “Romeo Menti” con un solo obiettivo: tornare da Castellammare con un altro risultato positivo.