Palermo verso la Juve Stabia: rosanero atterrati in Campania

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Il Palermo è atterrato da poco in Campania, pronto a sfidare la Juve Stabia nella partita valida per la 12^ giornata di Serie B. L’incontro è in programma domani, sabato, alle ore 17:15. La squadra rosanero, reduce da una serie di buone prestazioni, si prepara a lottare per continuare la sua corsa verso la parte alta della classifica.

Il club ha condiviso il momento dell’arrivo della squadra tramite i propri canali social, pubblicando una clip che mostra i giocatori al loro arrivo in aeroporto.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

