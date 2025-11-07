Palermo verso la Juve Stabia: rosanero atterrati in Campania
Il Palermo è atterrato da poco in Campania, pronto a sfidare la Juve Stabia nella partita valida per la 12^ giornata di Serie B. L’incontro è in programma domani, sabato, alle ore 17:15. La squadra rosanero, reduce da una serie di buone prestazioni, si prepara a lottare per continuare la sua corsa verso la parte alta della classifica.
Il club ha condiviso il momento dell’arrivo della squadra tramite i propri canali social, pubblicando una clip che mostra i giocatori al loro arrivo in aeroporto.
