L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’accordo tra la Juve e Dybala per il rinnovo contrattuale.

Il dieci c’entra sempre. Paulo Dybala e la Juventus ormai sono vicini, talmente vicini che Jorge Antun ha deciso di tornarsene in Argentina perché la sua presenza a Torino non è più indispensabile. Sarà un rinnovo nel segno del dieci, il numero che l’argentino porta sulle spalle e che non vede l’ora di tornare a indossare e onorare: dieci come i milioni che Paulo arriverà a guadagnare, dieci come gli anni (ipotetici) di permanenza alla corte di Madama.

Dybala domenica sarebbe dovuto partire per il Sudamerica, destinazione Argentina, per rispondere alla convocazione della sua nazionale, che durante questa sosta sarà impegnata contro Paraguay, Uruguay e Perù per le qualificazioni al Mondiale 2022. L’infortunio rimediato contro la Samp lo ha costretto a rinunciare alla convocazione, ma come direbbe Massimiliano Allegri non tutti i mali vengono per nuocere, perché il dieci è rimasto a Torino con l’obiettivo di esserci contro la Roma.

Sull’aereo è salito invece Antun, l’agente-amico di famiglia di Dybala, che dopo due mesi abbondanti trascorsi in Italia per occuparsi del rinnovo di contratto del suo assistito è tornato a casa. I tifosi però possono stare tranquilli: non è una cattiva notizia ma la conferma che la trattativa ormai è ai dettagli. Dybala e la Juventus sono a un millimetro dalla firma, che salvo clamorose sorprese arriverà entro la fine di ottobre. Senza fretta, perché per entrambi è un passo molto importante: Paulo si legherà alla Signora per altri 4 anni, fino a quando avrà 32 anni, e questo può diventare il contratto più importante della sua carriera. La Juventus nonostante il momento finanziario particolarmente delicato farà uno sforzo per riconoscere la centralità della sua Joya nel nuovo progetto bianconero anche dal punto di vista economico.