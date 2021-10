L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla posizione di Calabro al Catanzaro, sempre più in bilico.

Per la classifica e per la panchina. Il destino del Catanzaro è intrecciato a quello del suo allenatore: Calabro rischia seriamente l’esonero se oggi al “Ceravolo” non batte la Fidelis Andria.