L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul pari di ieri tra Juve Stabia e Palermo attraverso le parole di Filippi.

La vittoria non arriva e per poco non c’è la beffa. Salva tutti Pelagotti, ma va detto che il Palermo visto al “Menti” è in versione double face. Primo tempo convincente, nella ripresa invece quasi nessun tiro in porta.

«Oggi non sono molto soddisfatto della prestazione della squadra – ha esordito Filippi – perhé ci siamo abbassati troppo. Abbiamo concesso spazio alle palle lunghe e loro sono stati bravi ad approfittarne».