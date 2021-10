L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato dell’Inter e sul colpo Onana.

Mai sottovalutare l’orgoglio di un campione. D’accordo, lo slogan è spesso abusato, ma qui siamo davanti a uno degli esempi più lampanti degli ultimi mesi. Samir Handanovic è tornato e si tiene strettissimi l’Inter, la fascia al braccio e lo scudetto sul petto. Il capitano è stato fondamentale sia a Firenze sia a Reggio Emilia ed è rientrato di prepotenza nel gruppo dei portieri “porta punti”, scacciando i cattivi pensieri e i malumori di una parte della tifoseria, aumentati dopo le prime uscite di stagione non certo brillanti.

Ma Samir è un osso duro, un uomo di personalità che ama dare l’esempio con il lavoro e che difficilmente si perde in chiacchiere inutili. Dopo anni di sacrifici e stagioni da protagonista assoluto, Handa oggi si gode lo status di campione d’Italia e punta ad aiutare l’Inter a confermarsi in questa stagione. Quella che sarà la sua ultima da titolare a Milano.

L’Inter, infatti, ha già trovato il numero uno del futuro: sarà André Onana, 25enne portiere dell’Ajax e della nazionale del Camerun. Onana, come Handanovic (che potrebbe restare da vice), ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e sarà libero di firmare per una nuova squadra dal prossimo 1 febbraio: salvo sorprese, la nuova destinazione sarà Milano, sponda nerazzurra. L’accordo con l’Inter è già stato trovato e sarà reso ufficiale dopo il mercato di riparazione. L’Inter aveva ragionato nelle scorse settimane sull’ipotesi di anticipare già a gennaio l’arrivo di Onana, ma le recenti prestazioni di Handanovic hanno convinto il club ad andare avanti col capitano. Da luglio, poi, spazio a Onana.