Jorginho torna a casa: ‘L’affare è ai dettagli’ | Firma a giugno per queste cifre

Jorginho è pronto a tornare a casa, la trattativa per riportarlo è ai dettagli. Le cifre del nuovo contratto.

Con il contratto in scadenza nel 2024 Jorginho sta iniziando seriamente a valutare altre soluzioni. Il giocatore arrivato all’Arsenal dal Chelsea lo scorso gennaio infatti, non ha trovato grande spazio a inizio stagione tra le file dei gunners, ma adesso la sua situazione contrattuale sta iniziando ad interessare diversi club europei.

Fino a qualche settimana fa, durante il mercato di gennaio, un rinnovo da parte del centrocampista era parso a Londra piuttosto inverosimile. Scenario che ha fatto drizzare le orecchie anche ai club della Serie A, visto che Jorginho potrebbe trasferirsi in estate a parametro zero. Un colpo che economicamente sarebbe un grande affare, e anche tecnicamente importante per diverse squadre italiane, pronte ad abbracciare nuovamente in Italia l’ex Napoli.

Su tutte un club, con grandi problemi a centrocampo, rimane alla finestra nell’attesa che le trattative si sblocchino. I sondaggi fatti negli scorsi mesi porteranno a un’offerta a fine stagione, poi la palla passerà al giocatore.

Jorginho, tra Premier e Serie A

Nonostante un inizio di stagione molto complicato, Jorginho sembra aver trovato nuovamente la fiducia di Arteta. L’Arsenal vola in Premier League, grazie anche al centrocampista azzurro che nel 2024 si è improvvisamente svegliato. Jorginho punta all’Europeo, l’Arsenal alla vittoria del titolo – che manca da 20 anni esatti. Dunque in questi ultimi mesi il centrocampista oltre a giocare le gare di Champions League, è stato impiegato da Arteta anche in Campionato, portando a casa ottime prestazioni.

Secondo quanto si apprende da Press Association infatti, i londinesi starebbero pensando di avviare una trattativa di rinnovo – ipotesi impossibile fino a qualche mese fa. L’Arsenal potrebbe proporre un anno di contratto fino al 2025, più un’opzione per il 2026. Una squadra della Serie A è pronta a rilanciare l’offerta, per assicurarsi Jorginho a parametro zero la prossima estate.

Juve, occhi su Jorginho: il piano di Giuntoli

Un ritorno in Serie A sarebbe molto gradito a Jorginho. Recentemente intervenuto pubblicamente, era stato lo stesso procuratore del centrocampista a parlare dell’ipotesi ritorno in serie A per il suo assistito. Jorginho è stato paragonato dal suo agente a Thiago Motta. Il giocatore infatti vorrebbe allenare dopo aver appeso le scarpe al chiodo, e vorrebbe tornare in Italia per chiudere la carriera e poi partire il suo percorso nelle giovanili di uno dei club interessati.

La Juventus potrebbe puntare proprio sulla volontà di fare ritorno a casa, e offrire un contratto più lungo rispetto a quello del club di Londra. Giuntoli prepara il colpo a parametro zero, ma è pronto ad offrire uno stipendio importante per un giocatore considerato ancora capace di incidere in Italia.