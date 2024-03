Doppia beffa per il Milan, anche lui va in Bundesliga | Dopo Zirkzee un’altra delusione

Il Milan perde un altro gioiello dell’attacco, dopo Zirkzee sul quale il Bayern ha diritto di recompra: il giovane vola in Germania.

Il Milan vuole puntare ancora sui giovani, su calciatori di prospettiva e talentuosi. A mettere i bastoni tra le ruote del diavolo però sono ancora i club tedeschi della Bundesliga. Dalla Germania infatti, dopo le difficoltà che il Bayern potrebbe creare nella trattativa per Zirkzee, arrivano altre ombre. Il Milan sta cercando di rinnovare il suo gioiello, in scadenza di contratto, e su di lui sono piombati una serie di top club europei che potrebbero risultare un problema per Furlani e Ibrahimovic nella contrattazione.

Il giovane, che ha già dimostrato di tenerci alla maglia rossonera, avrà l’ultima parola ma il Milan potrebbe cadere terreno ai ricchi club della Bundesliga. Ibra, nel suo nuovo ruolo da dirigente, prepara il contrattacco, visto che il Milan una volta detto addio a Giroud dovrà necessariamente intervenire sul mercato per comprare un attaccante altrettanto forte e di prospettiva.

Non sarà facile per i rossoneri portare in porto le due trattative. Zirkzee infatti è corteggiassimo, mentre il giovane rossonero finito sotto la lente di ingrandimento per le sue ottime prestazioni, rischia di lasciare l’Italia.

Milan, rinnovo in attacco per respingere gli assalti: incontro nei prossimi giorni

Per respingere gli attacchi delle squadre interessate, tra tutte il Borussia Dortmund, il Milan dovrà velocizzare le operazioni di rinnovo. Sul tavolo il contratto di Francesco Camarda, il quale a breve compirà 16 anni. Uno snodo cruciale per la sua carriera, visto che secondo il regolamento il giovane potrà firmare il suo primo contratto da professionista – solamente un triennale fino al raggiungimento dei 18 anni -. Su di lui – viste le grandi prestazioni nelle giovanili – sono piombate importanti squadre, ma il Milan vuole blindarlo.

Ibrahimovic si dice sicuro di riuscire a portare a casa la firma dell’attaccante della primavera, ma il Milan dovrà velocizzare le operazioni se vuole battere la concorrenza di Borussia Dortmound e Manchester City. Ecco perché il diavolo sta aspettando e punta a rinnovarlo nei prossimi mesi.

Milan, Camarda: la strategia per il rinnovo

A breve potrebbe bussare alla porta del Milan non solo il Borussia Dortmund ma anche il Manchester City. Gli inglesi, che possiedono anche il Palermo, potrebbero comprare Camarda e girarlo in prestito ai rosanero, per permettere al giocatore di continuare con il suo percorso di crescita prima di farlo approdare a Manchester.

Il Milan invece, dal canto suo, punta sulla volontà del giocatore di diventare una bandiera della squadra. Ibrahimovic avrebbe già un accordo di massima, e avrebbe comunicato a Camarda che il Milan punta su di lui per il futuro. La Gazzetta dello Sport ha recentemente spiegato che il Milan intende far firmare un contratto al giocatore fino al 2027.