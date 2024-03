Da Madrid a Milano: i rossoneri chiudono un affare da 10 e lode | Ibrahimovic subito decisivo

Colpo grosso da parte del club rossonero, che, grazie anche all’aiuto dell’ex fuoriclasse svedese, può regalare un innesto di grande valore alla rosa proveniente direttamente dalla Capitale spagnola.

Il Milan sta vivendo una stagione non proprio eccellente. Il club milanese infatti aveva due obiettivi principali ad inizio anno, ovvero vincere il campionato e superare i gironi di Champions League, ma entrambi sono ormai svaniti quasi del tutto. Dalla coppa dalle grandi orecchie infatti il Diavolo è uscito nella fase a gruppi piazzandosi al terzo posto, mentre in Serie A il vantaggio dei cugini dell’Inter è da tempo incolmabile, e nemmeno un miracolo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Di conseguenza ai piani alti di Milanello sono in corso delle importanti valutazioni, e tra queste di sicuro non mancano quelle riguardanti il prossimo mercato estivo. La società infatti vorrà rinforzare a tutti i costi la propria rosa, rendendola così competitiva su tutti i fronti su cui sarà impegnata il prossimo anno, e ha messo così nel mirino diversi calciatori di rilievo pronti a dare una mano.

Uno di questi però è davvero molto importante, ed è pronto a trasferirsi da Madrid a Milano. Si tratta di un affare da 10 e lode per il club sette volte campione d’Europa, reso possibile anche dal nuovo dirigente Zlatan Ibrahimovic, che anche in queste vesti pare voler essere decisivo.

Il colpaccio rossonero per l’estate

Secondo le recenti indiscrezioni di mercato, il Milan è fortemente interessato al difensore spagnolo dell’Atletico Madrid Mario Hermoso, che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione.

Qualora i Colchoneros dunque non rinnovassero l’accordo con il calciatore, cosa che al momento sembra molto probabile visto che non ci sono stati incontri, sia i rossoneri che tanti altri club (su tutti anche la Juve lo segue da vicino) proverebbero ad approfittarne, carpendo al volo la chance di prendere un giocatore forte a titolo gratuito.

Attenzione ad una grande cessione in casa rossonera

Il Milan come detto è interessato al difensore iberico, però non si è ancora mosso. Ma la cosa potrebbe diventare ancora più seria qualora venisse ceduto Theo Hernandez.

Il terzino francese infatti è cercato dal Bayern Monaco, che con tutta probabilità in estate perderà Alphonso Davis (deciso a sposare la causa del Real Madrid). Dunque l’arrivo di Hermoso potrebbe essere strettamente collegato alla partenza del treno transalpino.