Joao Felix, flop anche al Barça | La Serie A nel suo destino: si rilancia con questa maglia

Il talento portoghese non riesce a decollare, e dopo l’ennesimo tentativo la sua carriera è destinata a proseguire nel nostro campionato, dove una big è pronta a farlo rimettere in luce.

E’ il 2019, e il calcio europeo ha da pochi mesi conosciuto un talentino di appena 20 anni che sta facendo impazzire tutti con la maglia del Benfica. Si tratta di Joao Felix. Le big del calcio del vecchio continente fanno a gara per accaparrarselo, ma alla fine è l’Atletico Madrid a spuntarla grazie ad una cospicua offerta da quasi 130 milioni di euro.

Con la maglia biancorossa però il ragazzo non esplode. Inizialmente si pensa che abbia bisogno di tempo. Gli anni però passano, e il classe 1999 appare sempre più come una grande incognita, tanto che nel gennaio del 2023 passa in prestito secco al Chelsea. Nemmeno con i Blues però riesce ad imporsi, facendo ritorno così nella Capitale spagnola. Su di lui in estate si mette il Barcellona, che lo porta sotto la guida di Xavi ancora una volta a titolo temporaneo.

L’operazione è accolta con grande entusiasmo proprio dall’attaccante lusitano, che corona così il sogno di giocare con la maglia blaugrana. Joao Felix inizia piuttosto bene la stagione, ma a poco a poco le sue prestazioni vanno in calando, e lo spazio per lui si riduce. Anche con i catalani dunque si sta iniziando a parlare di flop per lui, e di conseguenza le voci sul suo futuro stanno crescendo a dismisura, e lo vedono addirittura prossimo ad un trasferimento in Italia.

Felix si riscatta in Serie A?

Visto che il ragazzo sta deludendo le attese anche con il Barça, a giugno, una volta tornato ai Colchoneros, si appresta ad un nuovo trasferimento.

Ovviamente la cessione dovrebbe essere ancora una volta in prestito, visto che nessun club è intenzionato a pagare nemmeno la metà di quanto speso dall’Atletico Madrid qualche anno fa per acquistare il suo cartellino. A queste condizioni diverse società italiane potrebbero seriamente pensare di acquistarlo.

I club sul portoghese

Sul ragazzo potrebbero esserci le mire delle top big del nostro campionato. In primis la Juventus, che già in passato lo ha seguito da vicino, e che se dovesse cedere Chiesa potrebbe aver bisogno di un calciatore del genere.

Da non sottovalutare però l’interesse del Milan, a caccia di un grande nome per il proprio reparto offensivo, e dell’Inter, che ha la coperta corta li davanti.