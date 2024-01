Ciao Inter, me ne vado anch’io | Dopo Sensi un altro addio

Il club meneghino dopo il centrocampista italiano si appresta a chiudere una nuova operazione in uscita per la sorpresa dei tifosi e di tutti gli addetti ai lavori.

L’Inter sta disputando una grande stagione, e anche per questa ragione la società sta lavorando in tutta serenità sul mercato di gennaio. La rosa infatti pare abbastanza completa, e dopo l’arrivo di Tajon Buchanan, preso per rimpiazzare il lungodegente Cuadrado sulla corsia di destra, le operazioni in entrata per la Beneamata potrebbero essere finite.

Al contrario invece negli ultimi giorni la società nerazzurra sta lavorando per le uscite. Stefano Sensi è ormai ad un passo dal trasferimento al Leicester. Il centrocampista 28enne, schierato molto di rado da Simone Inzaghi in questa prima metà di campionato, è infatti vicinissimo al trasferimento al club inglese. Le due parti si stanno accordato per le modalità dell’affare, che a breve andrà dunque in porto.

L’ex calciatore del Sassuolo però non sarà l’unico a fare le valigie e lasciare la Pinetina in questa finestra invernale. Secondo gli ultimissimi rumors di calciomercato infatti un altro calciatore interista sembra ormai deciso a lasciare la Madonnina contro ogni pronostico. I tifosi e tutto l’ambiente non si aspettavano questa decisione, e il suo addio si appresta a diventare realtà.

Ecco chi lascerà l’Inter

Dopo questa prima parte di stagione Davy Klaassen non è riuscito a trovare molto spazio tra le fila interiste. Il centrocampista olandese, arrivato sul finire della scorsa sessione estiva di trasferimenti a parametro zero, viene impiegato pochissimo da Inzaghi, che in mezzo al campo ha delle gerarchie ben collaudate.

Di conseguenza si è cominciato a parlare di una sua possibile cessione in questo gennaio, in modo che il 30enne possa trovare più spazio. Sulle sue tracce potrebbero esserci alcuni club di media classifica di Serie A, ma non è da escludere un suo ritorno in Olanda.

C’è un intoppo per l’addio dell’olandese

Per far partire l’ex giocatore di Ajax ed Everton però la società interista dovrà prima regalare un altro centrocampista a Simone Inzaghi per evitare di farlo rimanere scoperto in mezzo al campo. Ecco perché questa idea sembra assai complicata in questo mercato di gennaio.

E’ molto più probabile, anzi quasi sicuro, invece che il suo addio si consumi in estate. Il contratto di Klaassen è infatti in scadenza a fine giugno, e difficilmente verrà rinnovato.