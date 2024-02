Italiano, avventura al capolinea | A fine anno il grande salto: punta diretto la Champions

Vincenzo Italiano pronto all’ultimo giro di Valzer a Firenze. Il tecnico a fine anno punta a una big della Serie A.

Una stagione importante, condita da qualche passo falso. Vincenzo Italiano, trascinatore della Fiorentina, avrebbe espresso la volontà di lasciare la Toscana direzione una big della Serie A. L’allenatore siciliano infatti sarebbe giunto al capolinea con i viola, dopo una serie di annate da incorniciare. Questo nonostante alcune difficoltà, che hanno di recente anche portato a un confronto al centro di allenamento tra tecnico e giocatori.

Insomma, le strade di Italiano e della Fiorentina potrebbero separarsi a fine stagione, e alcune big del campionato in cerca di una nuova guida tecnica stanno guardando dal vicino gli sviluppi. Dopo Trapani, Spezia, Fiorentina, per l’allenatore sarebbe arrivato il momento di provare a guidare una big, in Champions League, per mettersi alla prova anche in campo internazionale.

Il suo addio potrebbe arrivare già a giungo, dopo che a gennaio lo stesso Italiano avrebbe mostrato una certa insofferenza nel mancato intervento della società sul mercato. Ma andiamo a vedere quali sono le squadre più interessate ad ingaggiare Italiano per la prossima stagione.

Vincenzo Italiano pronto al salto in una big: il tecnico vuole la Champions

Come priorità per Vincenzo Italiano ci sarebbe quella di riuscire ad allenare un club che giochi la prossima Champions League. Del resto in Serie A sono diverse le big pronte a cambiare guida tecnica a giugno, al termine della stagione. Su tutti Milan e Napoli, con i partenopei che hanno già fatto sapere di volere liquidare Mazzarri dopo la fine del campionato – a meno di clamorosi ribaltoni -.

Per quanto riguarda il Milan invece, i rossoneri starebbero valutando il da farsi, ma Stefano Pioli rimane in bilico. Italiano per gioco espresso e carisma sembra essere il profilo giusto per i rossoneri, che però hanno anche altri nomi sulla loro lista di sostituti del tecnico emiliano.

Italiano: Napoli, Milan, Roma e Juventus sul tecnico in caso di addio

Se sarà divorzio con la Fiorentina, Italiano avrà solo l’imbarazzo della scelta dunque. Tra le big infatti anche la Juventus probabilmente cambierà allenatore a fine stagione. Il tecnico siciliano dunque avrà tempo fino a giugno per mettersi in mostra con la sua viola, per potersi presentare alla porta di una big nel miglior modo possibile. Su di lui Milan, Juventus, Napoli, ma anche la Roma, che ha salutato Mourinho a gennaio.

A Firenze dal 2021, in molti hanno ipotizzato che la prossima estate deve essere quella del salto di qualità per l’allenatore classe 1977. Le indiscrezioni in questo senso su un suo futuro lontano dalla Fiorentina e vicino a una big della Serie A si stanno sempre di più intensificando.