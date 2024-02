Dietrofront Roma, annuncio clamoroso: “Ci ho ripensato” | Dopo l’addio vuole tornare

Dopo l’annuncio dell’addio alla Roma, è arrivata a sorpresa la decisione di tornare sui suoi passi.

Era stata una scelta difficile, quella di dire addio alla Roma, arrivata alla fine di una serie di decisioni anche personali. L’addio, le dichiarazioni ufficiali, e adesso il ripensamento. Il legame con il calcio giocato è rimasto forte, e il difensore ha optato per il dietrofront clamoroso. Una decisione che ha suscitato grande clamore nell’ambiente giallorosso.

L’annuncio è stato dato tramite il sito ufficiale del club, che ha riportato le parole del difensore. “Per me – si legge nel comunicato – è stata una decisione facile. Non vedo l’ora di tornare a giocare“. L’annuncio del suo addio alla Roma era stato accolto con grande tristezza dalla tifoseria, ma adesso è arrivato il clamoroso ripensamento.

Il mondo del calcio è pronto ad accogliere ancora una volta il difensore classe ’91, che aveva affermato negli scorsi mesi di voler intraprendere una carriera dirigenziale. Il richiamo del campo però, del calcio giocato, alla fine ha avuto il sopravvento.

Roma, il ripensamento dopo l’addio al calcio: “Non vedo l’ora”

La decisione era arrivata lo scorso aprile. L’addio al calcio giocato, per Carina Wenninger, è durato meno di un anno però. L’ex centrale di difesa classe ’91, ha annunciato il suo ritorno al campo firmando con il Rapid Vienna. La giocatrice austriaca aveva salutato la Roma e il calcio professionistico alla fine della scorsa stagione, ma ora ha deciso di indossare nuovamente gli scarpini per il club di Vienna, prendendo tutti alla sprovvista.

Nel 2023 la calciatrice aveva detto di volersi dedicare alla carriera dirigenziale nella Federazione calcio austriaca. La sua nuova avventura con la maglia del Rapid però non dovrebbe entrare in conflitto con il suo ruolo, poiché il club milita nelle serie minori e quindi non interferirà con i suoi impegni a livello federale.

Carina Wenninger torna in campo:

Wenninger si è recentemente dedicata di più alla famiglia e ha annunciato che lavorerà nella divisione femminile della federazione, contribuendo così allo sviluppo del calcio femminile nel suo paese. Oltre a questa nuova avventura, Carina è pronta a tornare sul terreno di gioco, e lo farà con grande entusiasmo.

Ecco le sue parole, pubblicate dal sito ufficiale del Rapid Vienna: “Per me è stata una decisione facile, non vedo davvero l’ora di tornare in campo perché il divertimento che il calcio mi dà è ancora enorme. Le discussioni con il Rapid sono andate bene, si tratta di un progetto con piani chiari e a lungo termine, le condizioni sono ottimali così come le infrastrutture per fare calcio a livello internazionale”.