Ma quale ‘nuovo Simeone’, esonero dietro l’angolo: “Sembrava così forte…” | Il tecnico inizia a tremare

L’allenatore, che sembrava dover essere una grande risorsa per la squadra, non ha mantenuto le aspettative, e adesso la sua cacciata pare dietro l’angolo, come confermato anche dalle recenti dichiarazioni rilasciate sul suo conto.

La stagione è entrata nel momento clou. Dopo la chiusura del mercato invernale infatti le squadre si apprestano ad affrontare tutta una serie di impegni, inclusi quelli riguardanti le coppe europee, che risulteranno decisivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

Tuttavia a questo punto c’è chi ha già perso quasi le speranze di un prosieguo positivo dell’anno, tanto che le società valutano l’operato degli allenatori, pensando addirittura ad un cambio di guida tecnica.

E’ proprio questo ciò che sta accadendo nelle ultime ore ad un tecnico, che, soprattutto dopo il recente annuncio, pare ad un passo dal ricevere il benservito dal club.

Il tecnico a rischio

La situazione del Marsiglia non è delle migliori. Il club francese non sta disputando un buon campionato, tanto che al momento si trova addirittura fuori da un qualsiasi piazzamento europeo. Di conseguenza, come spesso accade in queste situazioni, a pagarne le conseguenze rischia di essere l’allenatore.

Al momento la squadra è guidata da Gennaro Gattuso, approdato sulla panchina nel settembre scorso. Ma il campione del mondo del 2006 dopo un buon inizio ha cominciato a perdere efficacia nei risultati, e adesso la sua posizione sembra essere a forte rischio. A conferma di ciò sono arrivate le recenti parole, che sono sembrate una sorta di ridimensionamento nei confronti del mister calabrese.

Il duro attacco nei confronti di Ringhio

Di recente Cristophe Dugarry, ex attaccante francese tra le altre anche del Marsiglia e del Milan, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare proprio del tecnico italiano, e non ha risparmiato affatto pesanti critiche nei suoi confronti, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento che Ringhio ha a bordo campo vista la grande grinta che aveva da calciatore. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centravanti.

”Il problema è che aveva un’immagine così forte come giocatore che inevitabilmente fai un parallelo con l’allenatore, come sarà. Non puoi che rimanere deluso perché ti aspettavi qualcos’altro a bordocampo, vedere un Diego Simeone. Non lo trovo male nella comunicazione, ma aveva un’immagine così forte, è così conosciuto che non puoi che rimanere deluso nel prendere un allenatore così con una rosa così, è sicuro che un altro allenatore faccia meglio di Gattuso? Sinceramente ne sono convinto”.