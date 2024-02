Ricaduta in un punto delicatissimo”: Inter, grave perdita per la Champions | Inzaghi disperato

Una ricaduta sul più bello. L’Inter trema in vista della Champions League: Inzaghi si mette le mani nei capelli

Il futuro dell’Inter in Champions League potrebbe essere compromesso dalla ricaduta di un infortunio che ha colpito uno dei suoi giocatori chiave. Il calciatore, non nuovo ad acciacchi di questo tipo, ha subito un brutto infortunio in una zona sensibile. Si tratta del polpaccio. Un fastidio acutizzatosi nella scorsa gara di campionato che potrebbe compromettere la sua partecipazione alla sfida cruciale contro l’Atletico Madrid.

Sebbene i dettagli sulle condizioni del giocatore siano ancora non chiari, mentre si attende l’esito degli esami strumentali, si ipotizza qualche giorno di assenza, e un recupero che potrebbe richiedere un periodo di recupero significativo. Questo solleva preoccupazioni per la sua disponibilità per la partita contro l’Atletico Madrid, un match cruciale per le ambizioni europee dell’Inter.

La presenza del difensore è stata fondamentale per il successo dell’Inter in questa stagione, rendendo ancora più angosciante l’incertezza sul suo stato fisico. I tifosi dell’Inter ora trattengono il fiato nell’attesa di aggiornamenti sulle condizioni del loro idolo e sperano che possa recuperare in tempo per guidare la squadra alla vittoria contro l’Atletico.

Inter, i tempi di recupero dall’infortunio

Sarà difficile vedere Francesco Acerbi in campo durante la prossima gara di Champions League. Almeno per l’andata, Inter-Atletico, che si giocherà a San Siro il prossimo 20 febbraio. Il calciatore si è infortunato lo scorso sabato contro la Roma, nella sfida poi vinta dai nerazzurri anche grazie a un suo gol (quello dell’1-0). Secondo quanto si apprende, ci sarebbe preoccupazione dalle parti della Pinetina.

Gli esiti degli esami non sono ancora stati rivelati, ma come riporta Il Corriere dello Sport il giocatore avrebbe sentito un indurimento al polpaccio destro al minuto 62. Poi Acerbi si è accasciato e con una smorfia di dolore si è massaggiato il polpaccio. Poi il cambio, avvenuto immediatamente, per Acerbi protagonista della gara nel bene e nel male. Adesso tutto dipenderà dagli esami che il giocatore svolgerà in queste pre ad Appiano. L’Inter rischia di dovere giocare entrambe le gare degli ottavi di finale di Champions League senza il suo difensore centrale.

Le condizioni di Frattesi per Inter-Atletico

Dovrebbe essere De Vrij a prendere il posto di Acerbi nella sfida dell’Inter contro la Salernitana di venerdì; ma anche quella del prossimo 20 febbraio di Champions League. Se rimangono ancora alcuni interrogativi su Acerbi, per quanto riguarda Frattesi invece Inzaghi può sorridere.

Per il centrocampista, che si era fermato ed era rimasto in tribuna per la gara contro la Roma a causa di un infortunio al retto femorale della coscia destra, arrivano buone notizie. Frattesi secondo quanto si apprende starebbe recuperando bene e potrebbe essere già arruolatile per la partita contro la Salernitana.