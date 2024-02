Follia Inter, la Procura apre un’inchiesta | Squalifica dietro l’angolo: lo ha fatto davvero

Guai in vista per l’Inter dal punto di vista disciplinare. Follia totale, la Federazione apre un’inchiesta.

Le problematiche disciplinari sembrano non voler abbandonare l’Inter. Nelle ultime gare di campionato alcuni calciatori nerazzurri si erano messi in luce per comportamenti che sono stati per la maggior parte descritti come poco eleganti, anti sportivi – si pensi alle varie esultanze post Inter-Verona -.

Stavolta però a causa di un atteggiamento irrispettoso la società potrebbe passare dei guai. Il nome del calciatore continua ad essere associato a comportamenti poco professionali. Ancora una volta, è finito sotto i riflettori della critica per un episodio che ha sollevato aspre polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

La procura federale della Lega Calcio in questo senso ha avviato un’indagine su questo ennesimo presunto comportamento scorretto, e le conseguenze potrebbero essere pesanti. Si discute di due possibili esiti: una squalifica che potrebbe tenere il giocatore lontano dal campo per un periodo di tempo significativo, oppure una maxi multa che colpirebbe il giocatore o addirittura il club.

Questo nuovo episodio non fa che aggiungere ulteriori preoccupazioni per l’Inter, che con la testa deve rimanere concentrata al campo visti i tanti impegni fondamentali di metà stagione

Inter, preoccupa la squalifica: gesto folle

La leadership del club si trova ora ad affrontare un’altra polemica, difficile da gestire sia come situazione mediatica che di spogliatoio, bilanciando l’importanza del giocatore sul campo con la necessità di far rispettare la disciplina e il professionismo all’interno della squadra. Non è la prima volta che un giocatore dell’Inter infatti eccede nelle esultanze. Stiamo parlando di Francesco Acerbi, protagonista di tanti episodi nella scorsa gara di campionato tra Roma e Inter.

Il difensore infatti, che ha messo a segno la rete dell’1-0, al termine della revisione VAR del suo gol si è rivolto – dopo l’esito positivo – verso la tribuna Monetario del suo ex stadio e ha mandato a quel paese i tifosi della Roma in maniera palese. Un gesto che adesso verrà valutato dalla Federazione, che ha aperto un’inchiesta.

Gestaccio Acerbi, le possibili conseguenze

Visti i precedenti da Appiano sono convinti che la pena inflitta potrà essere solamente una multa – anche se si valuterà anche la squalifica. Acerbi verrà ascoltato nei prossimi giorni in Procura, dopo che Giuseppe Chiné procuratore della FIGC ha aperto un’inchiesta.

Se il calciatore non dovesse decidere di patteggiare – scrive Tuttomercatoweb – si andrebbe incontro a una squalifica. Ci sono dei precedenti, come il caso Zaniolo nel derby 2021, o quello di Zlatan Ibrahimovic nel 2022, che rispose alle provocazioni e agli insulti aizzando la folla avversaria. In quel caso ai calciatori venne inflitta solamente una multa.