Inter, Champions a rischio per un big | Allenatore e tifosi disperati, perso un tassello fondamentale

Brutte notizie per il tecnico in vista degli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie, visto che dovrà rinunciare ad uno dei suoi calciatori chiave nella sfida più importante della stagione.

Dopo aver superato anche l’esame Roma, l’Inter pare ormai aver spiccato il volo in campionato, con la testa della classifica che è diventata sempre più solida.

Di conseguenza il pensiero di tutto l’ambiente nerazzurro non può che cominciare ad orientarsi verso la Champions League, con la sfida degli ottavi di finale con l’Atletico Madrid che si avvicina inesorabile.

Ma proprio in vista del match europeo il tecnico ha da poco ricevuto una bruttissima notizia: un top player della rosa rischia di saltare il big match.

Il calciatore infortunato

Nel pomeriggio di domenica, l’Atletico Madrid ha sfidato il Siviglia allo stadio Ramon Sanchez Pizijuan, venendo sconfitto per 1-0 grazie al gol di Romero Bernal. Una sconfitta pesante per i Colchoneros in ottica quarto posto. Ma per il tecnico Diego Pablo Simeone un’altra brutta notizia oltre al ko è arrivata dalla trasferta andalusa. Alvaro Morata infatti ha riportato un problema che è apparso subito grave.

Il centravanti spagnolo infatti al termine della prima frazione di gioco è rimasto vittima di uno scontro con Soumaré. Dopo essere rimasto a terra l’ex Juve e Real Madrid è uscito in lacrime dal campo, facendo subito allarmare la panchina. Il Cholo ha poi deciso di sostituirlo visto il problema, e immediatamente si è pensato a qualcosa di grave, che fa tremare la squadra anche in vista degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 20 febbraio a San Siro contro l’Inter.

Morata salta l’Inter?

I primi controlli a cui si è sottoposto il bomber hanno fatto tirare un sospiro di sollievo all’ambiente biancorosso, visto che non si tratta di alcuna rottura. Morata ha infatti subito un trauma con distorsione al ginocchio destro. Nei prossimi giorni il numero 19 si sottoporrà ad altri esami strumentali, che potranno dirci di più sul suo rientro in campo.

Il Cholo Simeone spera dunque che non si tratti nulla di grave, visto che l’attaccante è stato uno degli uomini migliori in questa stagione per l’Atletico Madrid, e vorrebbe averlo a disposizione per la delicata sfida europea. Allo stesso tempo Inzaghi guarda con interesse alla cosa, visto che potrebbe avere un grattacapo in meno per la fondamentale gara.