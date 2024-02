“Telecamere negli spogliatoi”: De Laurentiis è furibondo | Lo ha annunciato in conferenza

Aurelio De Laurentiis scatenato, è intervenuto a sorpresa in conferenza stampa: il presidente nel Napoli sulle telecamere negli spogliatoi è una furia.

Mai banale nei suoi interventi Aurelio De Laurentiis. Particolarmente acceso in questa stagione, molto complicata per il Napoli, il presidente si è presentato in conferenza stampa a sorpresa per rispondere alle domande dei giornalisti e trattare moltissimi temi. Uno su tutti, la gestione della Lega Calcio. Critico come non mai, Adl si è preso la scena sparando a zero. Contratti, scelte televisive, interviste, e anche le telecamere negli spogliatoi.

Le scorse settimane il numero 1 azzurro aveva fatto parlare di se criticando la scelta della Federazione di portare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Esternazioni critiche che avevano messo in subbuglio l’ambiente, bordate dirette ai vertici della Lega.

Ma un tema su tutti ha fatto adirare il proprietario del Napoli, ossia la scelta di entrare con le telecamere negli spogliatoi prima della partita. Una scelta “stupida” di chi sceglie i contenuti a detta di De Laurentiis, e chi li vende alle televisioni.

De Laurentiis sulle telecamere negli spogliatoi: “Devo rompere i c…… ai calciatori!”

Una furia, De Laurentiis sull’ingresso delle telecamere negli spogliatoi prima della partita. Una tecnica già utilizzata in passato da emittenti private, che adesso tornata di moda proprio non va giù al presidente del Napoli. “Perché devono rompere ai calciatori, mentre hanno mezzo testicolo fuori dai pantaloncini – ha detto in conferenza prima di Napoli-Verona De Laurentiis – E’ la stupidità di chi vende alle tv”.

Ma il patron azzurro prende di mira anche le interviste pre e post partita. A sua detta infatti, quello non è il momento giusto per parlare di calcio e della partita. Un allenatore non dovrebbe, secondo De Laurentiis, parlare del match poco prima per non favorire l’avversario. Inoltre, ancora a caldo, non si dovrebbe intervenire ai microfoni ma rivedere la gara e commentare il lunedì a freddo quanto successo.

De Laurentiis sul mercato: liquidato Zielinski

In conferenza il numero 1 azzurro ha trovato anche tempo per parlare di mercato. In particolare modo di quello in uscita. De Laurentiis ha fatto il punto sul capitolo Zielinski, non inserito in lista Champions in vista degli ottavi di finale contro il Barcellona. Una scelta dettata dall’ormai imminente partenza del polacco, direzione Inter.

“Ho letto di ripicca, di un’azione vendicativa, ma assolutamente no. Zielinksi è una splendida persona. Un bravissimo ragazzo e un calciatore di livello. Le scelte sono state fatte e lui è in uscita, dal 1 luglio non sarà più con noi”.