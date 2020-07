Il presidente dell’Inter Zhang sta affrontando tanti problemi e, tra questi secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe anche una mail a lui indirizzata e partita da un computer della Pinetina. Il numero uno del club è stato messo a conoscenza di quelli che sono considerati gli errori commessi nella programmazione della stagione 2019-2020 e sono anche state specificate le linee guida da tenere per il prossimo mercato, ovvero l’arrivo di giovani calciatori come fatto con Hakimi, ma anche giocatori esperti in grado di far vincere subito. La mail era indirizzata a Zhang, ma per errore (o forse no) è finita anche a Marotta e Ausilio. Un’altra situazione che non aiuta certamente sul fronte rapporti in casa nerazzurra.