Secondo quanto raccolto da “Calciomercato.it”, la Sampdoria del presidente Ferrero ha messo gli occhi sul centravanti nigeriano classe 2000 Paul Mukairu, che può agire anche da esterno offensivo, il quale si sta mettendo in mostra in Turchia con la maglia dell’Antalyaspor. I liguri stanno provando a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma devono fare i conti con una folta concorrenza sia italiana che europea. In particolare Mukairu ha attirato l’attenzione dei belgi del Club Brugge e degli olandesi del Feyenoord.