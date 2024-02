Inter, tanta fatica per un nulla di fatto | La lunga trattativa è sfumata: delusione alla Pinetina

Pessime notizie in casa nerazzurra, con il club che dopo aver lavorato a lungo su un affare lo ha visto saltare proprio quando sembrava ormai tutto fatto, lasciando senza parole i tifosi e i dirigenti.

L’Inter è al momento la squadra migliore d’Italia. Il club meneghino è infatti in piena corsa per gli obiettivi principali della stagione, e, dopo aver conquistato la Supercoppa in Arabia Saudita, punta a vincere lo scudetto e ad arrivare fino in fondo in Champions League. Una situazione resa possibile anche dal grande valore della rosa messa a disposizione di Simone Inzaghi, completa in ogni reparto e con calciatori di alto livello.

Anche per questa ragione la società in questa sessione invernale di mercato che si è da poco conclusa si è limitata a chiudere un solo affare: Buchanan. L’esterno destro canadese è stato preso a titolo definitivo dal Bruges per circa 7 milioni di euro a causa del grave infortunio di Juan Cuadrado, che dovrà rimanere ai box per diversi mesi. Dunque, per non rimanere scoperti sulla fascia destra, si è deciso di puntare su questo profilo.

In realtà però la Beneamata ha lavorato parecchio anche ad un’altra importante trattativa, che però si è conclusa con un nulla di fatto. Infatti l’affare tra i nerazzurri e un altro club è sfumato proprio quando ormai sembrava tutto fatto, lasciando delusi sia i supporters interisti che tutta la dirigenza.

Ecco l’affare sfumato in casa nerazzurra

La trattativa per l’acquisto di Stefano Sensi da parte del Leicester è saltata proprio negli istanti finali del calciomercato invernale, quando sembrava ormai tutto fatto.

A quanto pare il centrocampista italiano era addirittura sbarcato nella città inglese nella giornata di giovedì, l’ultima valevole per gli affari di mercato, ma alla fine non se n’è fatto più nulla. Le motivazioni di questo clamoroso naufragio dell’affare non sono note con precisione, ma a quanto pare tra le ragioni principali c’è la questione riguardante il Fair Play Finanziario.

Sensi, un addio inseguito ma non arrivato

L’ex centrocampista del Sassuolo in questa prima parte di stagione non ha praticamente mai trovato spazio con Simone Inzaghi, che ha una mediana dove le gerarchie sono ben chiare e specificate. Per questo entrambe le parti erano d’accordo per separarsi.

L’affare saltato ha praticamente fatto rimanere con l’amaro in bocca sia Sensi, che già pregustava maggiore spazio, che l’Inter, pronta ad incassare qualcosa dalla sua cessione.