Clamoroso in Serie A, è Havertz il botto estivo: parte il conto alla rovescia | Il club punta a vincere tutto

Il fantasista tedesco è pronto ad approdare nel nostro campionato per portare la sua nuova squadra al trionfo in tutte le competizioni.

Ogni anno nel mondo del calcio escono fuori i nomi di quelli che potrebbero essere i migliori crack del futuro. Nel periodo tra il 2018 e il 2020 uno di questi era senza dubbio Kai Havertz. Il classe 1999 stava facendo vedere grandi cose con la maglia del Bayer Leverkusen, ed era finito nel mirino delle principali squadre europee. A spuntarla in quel caso è stato il Chelsea, che proprio nell’estate della pandemia ha sborsato ben 80 milioni di euro per accaparrarselo.

Con i Blues, almeno inizialmente, il talentino fa vedere buone cose, risultando decisivo nella finale di Champions League vinta contro il Manchester City: fu suo infatti il gol dell’1-0 che ha deciso il match. Dopo quell’occasione tutti si aspettavano il definitivo salto di qualità da parte sua, ma per varie ragioni questo non è mai arrivato.

Nel frattempo il club londinese inizia a vivere una situazione particolare, fatta da campagne acquisti assurde che hanno portato a Stamford Bridge diversi calciatori, e per far cassa e sfoltire la rosa, la società decide la scorsa estate di vendere anche Havertz. Così, anche un po’ a sorpresa, il ragazzo si traferisce ai rivali dell’Arsenal. Ma questa esperienza sembra essere già arrivata al capolinea.

Havertz-Arsenal, è già aria di addio

I Gunners per acquistarlo hanno versato nelle casse del Chelsea 75 milioni di euro. Una cifra che, come accaduto anche ai Blues in passato, fa presagire l’arrivo di un fuoriclasse. E invece anche con la maglia dell’Arsenal il 24enne non è ancora esploso in maniera definitiva, limitandosi a fare il compitino e non facendo impazzire allenatore e tifosi.

Per questa ragione, senza considerare poi la grande concorrenza presente nelle file del club inglese, a fine stagione il talento generazionale tedesco potrebbe salutare, e vista la spesa ingente sostenuta per acquistarlo, la società di Highbury potrebbe farlo partire in prestito.

Il club italiano sul fantasista

A queste condizioni diverse squadre drizzerebbero le orecchie, e tra queste a quanto pare c’è anche il Milan, deciso a mettere in atto una grande campagna acquisti per provare a dire la sua in tutte le competizioni in cui sarà impegnato.

Al momento si tratta di pure indiscrezioni di mercato, ma, se l’Arsenal lasciasse andare davvero Havertz in prestito, di sicuro il club rossonero ci farebbe almeno un pensierino.