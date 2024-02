Il padre ha vinto di tutto, ma adesso tocca a lui | Affondo Milan: per Pioli è pronta una stella

Il club rossonero vuole un figlio d’arte, ed è deciso a portare il ragazzo a Milano per farlo diventare un campione assoluto e provare a fargli vincere i trofei conquistati dal padre.

Gennaio se n’è andato, e con esso anche la sessione invernale di calciomercato. Tra i club di Serie A che hanno provato a rinforzarsi il più possibile c’è stato il Milan, che ha vissuto una prima parte di stagione ben al di sotto delle aspettative di dirigenti e tifosi, e che vuole quantomeno salvare il salvabile in questa seconda metà dell’annata.

Oltre a diverse cessioni che sono state concluse, prevalentemente in prestito, il Diavolo ha preso due rinforzi: Terraciano dal Verona e Gabbia, che in realtà è tornato a Milanello dopo il prestito al Villareal. Tanti altri nomi erano poi finiti sul taccuino dei dirigenti rossoneri, che però hanno preferito lavorare su di loro in vista della prossima estate.

Tra questi c’era anche quello di un figlio d’arte, accostato con grande veemenza ai sette volte campioni d’Europa. In realtà la trattativa, che non è andata in porto a gennaio, quasi sicuramente si chiuderà positivamente a giugno. Vedremo se il Milan, una volta accolto il calciatore, riuscirà a fargli calpestare le stesse orme del padre, che ha vinto praticamente di tutto nel corso della sua carriera.

Milan, ecco il figlio d’arte in arrivo

Nelle ultime ore di mercato di gennaio Federico Redondo, figlio del più famoso Fernando, era stato accostato fortemente ai rossoneri. L’affare però non ha spiccato il volo, e il giovane mediano argentino è rimasto all’Argentinos Jr.

In estate però le cose potrebbero andare bene. Il 21enne ha infatti il contratto in scadenza a dicembre del 2024, e, quando mancherebbero pochi mesi dal perderlo a parametro zero, la sua squadra attuale potrebbe decidere di cederlo.

Redondo Jr sulle orme del padre

A metà degli anni novanta Fernando Redondo è stato uno dei migliori mediani in circolazione. Il Real Madrid, dopo averlo acquistato dal Tenerife, beneficia delle sue prestazioni per diversi anni, durante i quali riesce a conquistare ben due Champions League. In seguito si traferisce proprio al Milan, dove vincerà un’altra coppa dalle grandi orecchie.

In realtà la sua esperienza in rossonero si rivelerà negativa, anche a causa di alcuni problemi fisici che gli faranno vedere poco il campo. Adesso però il figlio Federico è pronto a fare il suo stesso percorso, e, magari, ad avere una vita milanista migliore della sua.