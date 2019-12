Secondo quanto evidenziato da “La Gazzetta dello Sport”, l’Inter avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Barcellona per Arturo Vidal. L’offerta iniziale dei nerazzurri sarebbe di circa 12 milioni ma la posizione del club spagnolo resta chiara, il cileno va via per almeno 25 milioni. Novità attese nei prossimi giorni con l’Inter che prova il colpo a centrocampo tanto inseguito negli ultimi mesi.