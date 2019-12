Secondo quanto evidenziato da “Tuttoseried.com”, l’ACR Messina ha accolto un nuovo acquisto. Si tratta di un “Under”, più precisamenrte del difensore campano Raffaele Vuolo. Il giovane lascia così il Veneto dove ha militato fino ad adesso con il Belluno mettendo insieme dieci presenze nella prima parte della Stagione in corso. Per il promettente classe 2000, ex Solofra e Nocerina, inizia ora una nuova avventura nel Girone I di Serie D.