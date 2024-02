Inter, occhi sul nuovo Barella: “Non si muove per due anni” | Marotta ha già un piano

Grande lavoro di programmazione in casa nerazzurra, con l’amministratore delegato interista che ha fissato i termini per l’acquisto del forte centrocampista che nei prossimi anni potrà andare a rimpiazzare l’ex Cagliari.

La grande stagione che sta vivendo l’Inter non è di certo frutto del caso. La società meneghina, prima ancora che sul campo, ha svolto un lavoro meraviglioso in fase di programmazione del futuro e di rafforzamento della rosa, prendendo dei profili giusti senza spendere cifre esorbitanti.

Buona parte di questi meriti va data all’ad Beppe Marotta, che con la sua grande esperienza e visione è riuscito a comporre una squadra forte e vincente. Il lavoro del dirigente però non è affatto terminato.

Secondo alcune fonti infatti l’ex Juventus ha già cominciato a pensare al futuro, più in particolare al dopo Barella. Un nome importante infatti è stato messo nel mirino dalla Beneamata per rimpiazzare l’ex Cagliari, con l’amministratore delegato che ha un piano ben preciso.

Ecco il futuro della mediana nerazzurra

Tra le grandi sorprese nei vari campionati europei, il Bologna è tra le più belle. Il club felsineo sotto la guida di Thiago Motta si è piazzato in zona europea, e adesso sogna addirittura la qualificazione alla prossima Champions League. I calciatori giovani e di prospettiva che il tecnico italo-brasiliano sta lanciando sono tanti, e tra questi spicca anche Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003, specialmente in questi ultimi mesi, sta rendendo alla grande, diventando spesso e volentieri protagonista anche in zona gol.

Come succede spesso in queste situazioni, si è iniziato a parlare del futuro del ragazzo. Questo però dovrebbe essere a tinte nerazzurre. Il 21enne è infatti cresciuto proprio nel vivaio interista, e l’estate scorsa è stato ceduto ai rossoblù per 5 milioni di euro. L’Inter però, con grande lungimiranza, si è riservata un diritto di riacquisto sul suo cartellino nel 2025 a 12 milioni.

Futuro prossimo a Bologna, poi si vedrà

Il futuro di Fabbian al momento sarà ancora a Bologna, proprio come dichiarato anche da suo padre ai microfoni di La Repubblica: ”Due anni a Bologna li farà sicuro, poi l’Inter ha un diritto di riacquisto, staremo a vedere cosa deciderà”.

Passate queste due stagioni dunque toccherà al club meneghino decidere se riprendersi o meno il ragazzo. L’impressione al momento è che, se dovesse continuare a giocare così bene, la Beneamata vorrà di sicuro riportarlo a casa a luglio 2025, magari anche in previsione di un futuro senza Barella.