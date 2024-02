Inter a lavoro per l’estate, con l’addio di Sommer serve un nuovo portiere | Spunta il nome di un campione assoluto

Il club meneghino, in previsione della cessione del portiere elvetico, sta ragionando sul sostituto, e il profilo venuto in mente a Marotta e company è davvero di quelli importanti.

L’Inter vola. La squadra allenata da Simone Inzaghi sta vivendo un periodo d’oro, che potrebbe portare a risultati importantissimi a fine anno. Il campionato sembra ormai in cassaforte, con il vantaggio su Juve e Milan che è diventato molto consistente. In Champions League invece i nerazzurri, dopo la vittoria nella gara d’andata degli ottavi per 1-0 contro l’Atletico Madrid, sognano di ripetere il cammino della passata stagione.

Un percorso che dunque è stato reso possibile sì dalla bravura di tecnico e calciatori, ma anche e soprattutto dalla società, bravissima la scorsa estate a sostituire i nomi grossi in partenza con dei profili che stanno rendendo altrettanto bene. Uno degli esempi più lampanti riguarda la porta, dove Onana è stato ceduto per oltre 50 mln di euro allo United (dove non sta ben figurando), e al suo posto è arrivato Sommer, che al contrario sta giocando alla grande.

E’ proprio sull’estremo difensore elvetico però che stanno sorgendo negli ultimi tempi i principali rumors di mercato. Infatti il numero uno della nazionale svizzera piace a diversi club, pronti a puntare su di lui nella prossima finestra di trasferimenti. Al suo posto però la dirigenza meneghina ha già in mente il sostituto: si tratta di un nome di grande livello.

Addio Sommer, ecco il sostituto

Nel caso in cui arrivasse qualche offerta importante, l’Inter non tratterrebbe Sommer con la forza. Fare cassa per un calciatore della sua età è difficile, e dunque anche per questo motivo i nerazzurri lo cederebbero subito. Su di lui ci sono le mire di alcune squadre inglesi, su tutte Manchester United e Chelsea.

A questo punto però la società meneghina dovrà ovviamente prendere un sostituto, e il portiere che piace tanto ai dirigenti, per varie ragioni, è Alex Meret, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza a giugno.

Ennesimo colpo a zero di Marotta?

Il campione d’Europa 2021 con la nazionale azzurra dunque arriverebbe a titolo gratuito alla Pinetina, permettendo così all’ad Beppe Marotta di mettere a segno l’ennesimo affare senza dover sborsare nemmeno un euro.

Le qualità di Meret poi, al netto di qualche inceppamento, piacciono al club interista, che punterebbe forte sulla sua giovane età e soprattutto sulla sua voglia di rivalsa.